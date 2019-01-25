Де ла Хойя высказался о поединке Пакьяо и Бронера

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя поделился мнением относительно недавнего поединка чемпиона мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо и экс-чемпиона в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Уверенную победу в той встрече одержал филиппинец.

«Думал, что Бронер сделает немного больше. Всегда уверен в Бронере, если он относится к чему-то серьёзно. Всегда думаю, что Эдриен способен показывать что-то большее. Но бой продемонстрировал, что Пакьяо есть Пакьяо. Он упорно работает и выбрасывает множество комбинаций. У него по-прежнему это есть, и меня это нисколько не заставляет удивляться, ведь Пакьяо очень трудолюбив», — приводит слова Оскара де ла Хойи Boxingnews24.