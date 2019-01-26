Макгрегор восхищён Уле-Гуннаром Сульшером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор восхитился результатами Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».



«Уле-Гуннар Сульшер — особенный человек. Суперзамена для «Манчестер Юнайтед». Игрок и тренер, это невероятно. Вы можете почувствовать страсть, которую он испытывает к своему клубу и его истории. Он сияет от гордости, когда объясняет возможности команды при игре через контратаки. Прошлое и настоящее! Невероятно!» — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.



Уле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2018 года. С тех пор Сульшер провёл в этой должности восемь матчей, в которых команда одержала восемь побед, что стало клбуным рекордом.