Тактаров — о поражении Емельяненко: это был не Фёдор

Прославленный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от финального поединка Гран-при Bellator, в котором Фёдор Емельяненко уже на первой минуте боя проиграл Райану Бэйдеру.

«Фёдор был не там. Не знаю, что случилось, но проблемы были заметны уже на открытой тренировке два дня назад. Этот случай напомнил историю из жизни, когда меня и мою команду отравили снотворным перед боем. Нам подсунули менеджера, который устроил странное чаепитие. Вот тогда у меня такие же глаза были. Фёдору будто бы влили то же самое. Он был там, но он не был там. Человек просто не реагировал на происходящее, он хотел находиться где угодно, но не в клетке. Емельяненко показали в тот момент, когда ему бинтовали руки: больно было смотреть и осознавать, что он вынужден сейчас идти и драться. Это какие-то проблемы со здоровьем. Это был не Фёдор.

Это старая школа. Это сейчас они снимаются по сто раз, когда на пальце мозоль. А нас учили выходить в любом случае. Дал слово выступить — должен сделать это. Зачем дал? Кому дал? Вместо того чтобы отказаться, сделать паузу в несколько месяцев. А эта вся молодёжь, которая сейчас будет визжать, и грязного пятна на футболке не стоит. Это воспитание — когда ты никому не жалуешься, а идёшь и пытаешься выиграть на характере. Но видите, тут уже не только характер решает, но и возраст, и челюсть пробитая.

Что теперь для Фёдора? Это сейчас самое сложное. Не захочет он вот так уходить. Мне кажется, лучший вариант — сделать бой вроде Шемрок — Грэйси. То есть найти соперника возраста Фёдора. Тот же Мирко Крокоп. В общем, нужна красивая история», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.