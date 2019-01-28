Бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Джордж Гроувз объявил о завершении карьеры. Британец сообщил об этом через свою официальную страницу в «Инстаграме». В заявлении Гроувз был слишком многословен, расписав его на целых пять страниц.

В послании Джордж благодарит за поддержку на протяжении карьеры тренеров и команду. Также боксёр подчеркнул, что не хочет уходить из спорта по причине возраста или травм и именно поэтому принял решение уйти в 30 лет.

Последний поединок на профессиональном ринге Джордж Гроувз провёл в сентябре 2018 года и досрочно проиграл в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Каллуму Смиту.

За годы карьеры Гроувз дважды проводил поединки с Карлом Фрочем, также боксировал с Баду Джеком, Фёдором Чудиновым и Крисом Юбэнком-младшим.