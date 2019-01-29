Виталий Кличко госпитализирован со старой травмой

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, действующий мэр Киева Виталий Кличко госпитализирован в Австрии. Об этом сообщила пресс-секретарь Кличко.
Украинцу стало плохо 26 января на Всемирном экономическом форуме, который проходил в Давосе (Швейцария).
«Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины. Детали мне неизвестны. Хирургического вмешательства не было», — цитирует пресс-секретаря Кличко Оксану Зиновьеву Xsport.
Бывший профессиональный боксёр сейчас находится в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль.
Ранее Виталий заявил, что у него было желание отомстить Энтони Джошуа за то, что он нокаутировал его брата Владимира.
Виталий Кличко: было желание оторвать Джошуа голову после его боя с Владимиром