Нурмагомедов заплатит штрафы за Тухугова и за брата

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен возложить на себя оплату штрафов, которые были наложены Атлетической комиссией штата Невада на Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, сообщает на своей странице в «Твиттере»" обозреватель Ариэль Хельвани.

Тухугов и Абубакар Нурмагомедов оштрафованы на $ 25 тысяч каждый. Также Хабиб выплатит $ 200 тысяч адвокату, представлявшему его интересы. В совокупности с личным штрафом в размере $ 500 тысяч чемпион UFC из-за скандала на турнире в Лас-Вегасе выплатит в общей сложности $ 750 тысяч.

Напомним, Нурмагомедов, кроме денежных взысканий, на девять месяцев отстранён от поединков. Срок дисквалификации Тухугова и Абубакра Нурмагомедова — один год.