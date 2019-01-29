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Нурмагомедов заплатит штрафы за Тухугова и за брата

Нурмагомедов заплатит штрафы за Тухугова и за брата
Бокс/ММА / ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен возложить на себя оплату штрафов, которые были наложены Атлетической комиссией штата Невада на Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, сообщает на своей странице в «Твиттере»" обозреватель Ариэль Хельвани.

Тухугов и Абубакар Нурмагомедов оштрафованы на $ 25 тысяч каждый. Также Хабиб выплатит $ 200 тысяч адвокату, представлявшему его интересы. В совокупности с личным штрафом в размере $ 500 тысяч чемпион UFC из-за скандала на турнире в Лас-Вегасе выплатит в общей сложности $ 750 тысяч.

Напомним, Нурмагомедов, кроме денежных взысканий, на девять месяцев отстранён от поединков. Срок дисквалификации Тухугова и Абубакра Нурмагомедова — один год.

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