Пакьяо не намерен проводить бой с Хорном

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал об ориентировочной дате возвращения на ринг и подчеркнул, что не намерен проводить повторный поединок с Джеффом Хорном.

«Посмотрим, что ждёт меня в будущем, есть вариант провести бой в мае или в июле. Нужно немного подождать. Бой с Хорном? Я был готов к реваншу сразу же после нашей первой встречи, но они не захотели этого. Теперь, когда я вернулся на вершину, а они проиграли последний бой, они вдруг захотели встретиться со мной. Этого не будет никогда», — приводит слова филиппинца BoxingScene.

Мэнни Пакьяо и Джефф Хорн провели поединок 2 июля 2017 года. Тогда на арене в Брисбене противоречивая победа досталась австралийцу, таким образом, Хорну удалось отобрать у Пакьяо титул чемпиона мира по версии WBO.