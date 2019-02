Ковалёв — Альварес: видео церемонии взвешивания и дуэли взглядов

2 февраля на арене The Ford Center at The Star во Фриско (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого сойдутся чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес и двукратный экс-чемпион мира Сергей Ковалёв.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 79,1 кг. Вес колумбийца составил 78,9 кг.

Напомним, это будет вторая дуэль Ковалёва с Альваресом. Первый их бой прошёл в августе 2018 года. Тогда россиянин владел инициативой в ходе встречи, но в седьмом раунде пропустил атаку соперника и был жёстко нокаутирован. Таким образом, Ковалёв тогда потерял титул по версии WBO.