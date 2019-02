Ломаченко — Ковалёву: от души рад за тебя

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поздравил чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва с возвращением титула.

«Сергей Ковалёв, от души рад за тебя», — написал украинец на своей официальной странице в «Инстаграме», сопроводив запись «хештегом» and the new (подразумевая слова «новый чемпион»).

Соответствующий пост можно увидеть на странице Василия Ломаченко в социальной сети.

Напомним, что ранним утром 3 февраля мск Сергей Ковалёв на вечере профессионального бокса во Фриско (штат Техас, США), сумел победить единогласным решением судей Элейдера Альвареса и, таким образом, взял реванш у колумбийца и вернул пояс чемпиона мира по версии WBO.

Поражение стало первым для Альвареса в профессиональной карьере.