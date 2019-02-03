Ковалёв бил чаще Альвареса, а Элейдер был точнее

Ранним утром 3 февраля мск во Фриско (штат Техас) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча в полутяжёлом весе между Сергеем Ковалёвым и Элейдером Альваресом. На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBO. Победа досталась россиянину, который выиграл единогласным решением судей.

После завершения встречи была опубликована статистика ударов: Ковалёв нанёс более чем в два раза больше ударов, чем соперник. При этом колумбиец был немного точнее.

Так, Сергей выбросил в общей сложности 816 ударов и донёс до цели 213 из них (26,7%). Что касается Альвареса, то колумбиец выбросил 369 ударов, из них в цель пришлось 111 (30,1%).

Более половины ударов Ковалёва были силовыми — 425, из них 153 были точными (36%). Альварес нанёс 78 точных силовых ударов из выброшенных 166, что составило 47%.