Нурмагомедов опубликовал фото неизвестного с подписью «Друг, верни багаж»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» две фотографии из багажного отделения аэропорта.



На переднем плане обеих фотографий стоит мужчина в куртке и шапке. Подпись к первой фотографии — «Друг мой, багаж верни. Я тебя уже нашёл». На второй фотографии мужчина держит в руках книгу. Подпись к этой фотографии — «Тебе ведь и книгу подарили».

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Судя по всему, Хабиб не получил свой багаж и уже вычислил человека, который забрал его вещи.



Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. В январе 2019 года он занимал третью строчку в официальном рейтинге UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.