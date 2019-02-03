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Нурмагомедов опубликовал фото неизвестного с подписью «Друг, верни багаж»

Фото: РИА Новости
Нурмагомедов опубликовал фото неизвестного с подписью «Друг, верни багаж»
Бокс/ММА / ММА

Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» две фотографии из багажного отделения аэропорта.

На переднем плане обеих фотографий стоит мужчина в куртке и шапке. Подпись к первой фотографии — «Друг мой, багаж верни. Я тебя уже нашёл». На второй фотографии мужчина держит в руках книгу. Подпись к этой фотографии — «Тебе ведь и книгу подарили».

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Судя по всему, Хабиб не получил свой багаж и уже вычислил человека, который забрал его вещи.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгком весе. В январе 2019 года он занимал третью строчку в официальном рейтинге UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

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