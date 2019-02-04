Дрозд: можно провести Суперсерию с Биволом, Ковалёвым, Бетербиевым и Гвоздиком

Бывший чемпион WBC Григорий Дрозд прокомментировал победу Сергея Ковалёва в реванше с Элейдером Альваресом.

«Шансы у Альвареса были только гипотетическими. В бою мы их не увидели. Мне показалось, что он не был готов к такой строгости со стороны Сергея. Возможно, поверил в свой удар в первом бою. Один раз нокаутировал, почему бы не повторить? Возможно, во втором бою уже Альварес переоценил свои силы. Где-то он не смог перестроиться по ходу боя. Как только Сергей стал джебом держать его на дистанции, Альварес сразу показал все свои огрехи в технике. Он может просто закрываться в глухую защиту и атаковать двойками. Боксировать и остро контратаковать он не может. Только подраться. Но Сергей этого ему не дал. Арсенал колумбийца слабоват для такого уровня.

Думаю, бой с Бетербиевым первичен, потому что о нём уже шли переговоры. Есть противоречивая история в любителях, которая подстегнула интерес к поединку. У них разные стили. Артур сильно бьёт и плотно стоит на ногах, Ковалёв — другой, а потому мне было бы интересно увидеть их противостояние в ринге.

У нас была такая ситуация: в этом весе все чемпионы — наши, и хочется же выяснить, кто из них лучше. Под «нашими» я понимаю и украинца Гвоздика, который прекрасно говорит по-русски и считает этот язык родным. Полутяжёлый вес сейчас наш, родной, — славянский. Это великолепно. Но если так нужно, то стоит выявить и суперчемпиона. Можно, вообще, провести Суперсерию с участием Бивола, Ковалёва, Бетербиева и Гвоздика», — сказал Дрозд в интервью News.