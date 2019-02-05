Нурмагомедов — Кадырову: спасибо за гостеприимство, Рамзан Ахматович

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом боец сообщил в «Инстаграме», в котором опубликовал совместное фото.

«Спасибо за гостеприимство, Рамзан Ахматович. Пусть Всевышний оберегает тебя и весь Чеченский народ», — подписал пост Нурмагомедов.

Напомним, что сейчас Хабиб отбывает дисквалификацию. 29 января в Лас-Вегасе состоялось заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором рассматривался инцидент на турнире UFC 229. На том событии Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а после самовольно покинул октагон и спровоцировал массовую драку. По итогам дисциплинарного слушания было принято решение отстранить россиянина от боёв на 9 месяцев и оштрафовать на $ 500 тыс.