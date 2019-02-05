В команде Альвареса были уверены, что Элейдер снова досрочно победит Ковалёва

Промоутер Ивон Мишель, представляющий интересы экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса, рассказал о причинах поражения подопечного в поединке с Сергеем Ковалёвым.

«Элейдер забыл, кем он был. В этом есть и наша вина. С тех пор как Ковалёв принял реванш, мы были убеждены в том, что Элейдер очень силён для него, что он справится с Сергеем за несколько раундов. В этом была уверена и вся команда Альвареса. В итоге он забыл, кем он был. Если в первом бою он использовал джеб, скорость и был очень изобретательным, то в реванше он думал лишь о том, чтобы снести Ковалёву голову.

Как бы то ни было, Альварес всё ещё остаётся претендентом на титул. Он принял много ударов в бою, но не был ни разу потрясён, он остался сильным претендентом на пояс», — приводит слова Мишеля BoxingScene.