Ярд: чемпионский пояс Ковалёва скоро окажется в моих руках

Британский проспект полутяжёлого веса Энтони Ярд (17-0, 16 КО) прокомментировал победу Сергея Ковалёва в бою с Элейдером Альваресом, дав понять, что в скором будущем он рассчитывает встретиться с россиянином.

«Сергей Ковалёв снова вернул себе пояс по версии WBO, показав сильное выступление. Но меня это не особо заботит. Для меня его чемпионство — временное явление и скоро я буду держать его чемпионский пояс в своих руках. Приходит моё время. Но следующий бой всегда самый важный, так что пока я фокусируюсь на том, чтобы выполнить свою работу 23 февраля в бою с Тревисом Ривзом», — приводит слова Ярда BoxingScene.

Отметим, что Ярд — первый номер в рейтинге WBO в полутяжёлом весе. Также он владеет второстепенным титулом по версии этой организации — WBO Intercontinental.