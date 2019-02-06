Джервонта Дэвис: если Ломаченко лучший боксёр мира, то кто тогда я?

Чемпион WBA во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис сравнил себя с обладателем титулов WBO и WBA в лёгком весе Василием Ломаченко на фоне их общего соперника — Хосе Педрасы.

«Я дрался с Педрасой и остановил его в седьмом раунде. Ломаченко дрался с ним и прошёл всю дистанцию. Да, выступление Ломаченко было великолепно, но он прошёл все раунды! Если он первый номер списка лучших боксёров мира, то кто тогда я?..



Люди всё ещё хотят, чтобы я подрался с Василием, поэтому я должен быть в списке лучших боксёров. Если они так сильно этого хотят, то почему? Ведь я не вхожу в список P4P. Для меня это проигрышная ситуация, потому что мне не отдают должное», — цитирует Дэвиса FightNews со ссылкой на YouTube-канал Fight Hub TV.