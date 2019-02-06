Крылов: если бы люди принимали бои, как Лобов, MMA был бы гораздо веселее

Полутяжеловес UFC Никита Крылов поделился мнением об Артёме Лобове.



«Сегодня наткнулся на это фото. Сегодня же мне написали, что ещё один человек из топ-15 отказался от боя со мной. Знаю, что в русском интернете Артёма не очень любят, но, если бы люди принимали бои так же, как он, наш спорт был бы гораздо веселее», – написал Крылов в «Инстаграме», прикрепив к посту своё совместное с Артёмом фото.

Напомним, что на прошлой неделе Лобов расторг контракт с UFC по обоюдному решению сторон, инициатором в котором выступил сам Артём.

Позднее Лобов назвал себя одним из самых успешных бойцов в мире. Он же вызвал на поединки боксёров Поли Малиньяджи и Амира Хана, а также тайбоксёров Буакхау По, Прамука и Саенчая.