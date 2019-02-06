Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля 2019 года. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Главная / Бокс/ММА /

Крылов: если бы люди принимали бои, как Лобов, MMA был бы гораздо веселее

Крылов: если бы люди принимали бои, как Лобов, MMA был бы гораздо веселее
Бокс/ММА / ММА

Полутяжеловес UFC Никита Крылов поделился мнением об Артёме Лобове.

«Сегодня наткнулся на это фото. Сегодня же мне написали, что ещё один человек из топ-15 отказался от боя со мной. Знаю, что в русском интернете Артёма не очень любят, но, если бы люди принимали бои так же, как он, наш спорт был бы гораздо веселее», – написал Крылов в «Инстаграме», прикрепив к посту своё совместное с Артёмом фото.

Напомним, что на прошлой неделе Лобов расторг контракт с UFC по обоюдному решению сторон, инициатором в котором выступил сам Артём.

Позднее Лобов назвал себя одним из самых успешных бойцов в мире. Он же вызвал на поединки боксёров Поли Малиньяджи и Амира Хана, а также тайбоксёров Буакхау По, Прамука и Саенчая.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент