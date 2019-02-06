Мелендес: мне бы хотелось, чтобы Ник Диас вернулся, но он завершил карьеру

Давний друг и товарищ Ника Диаса по команде Гилберт Мелендес подчеркнул, что Ник завершил карьеру бойца, но он может вернуться в бои, если его заинтересует контракт.



«Мне бы очень хотелось чтобы он вернулся, но в прошлый раз, когда я проверял, он был на пенсии. В случае правильного контракта и правильного боя Ник Диас может вернуться. Если кто и способен это сделать, при этом оставшись на ходу, так это он.



Я не думаю, что его сдерживает от возвращения что-то, кроме его собственного желания и решения о возможном возвращении. Он в форме. Он в чертовски хорошей форме. Я думаю, что он всегда движется, и он постоянно готов к возвращению. Он просто ниндзя», — приводит слова Гилберта Мелендеса MMAJunkie.