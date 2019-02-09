Наурдиев заменит Эмеева на турнире UFC в Праге

Австрийский боец чеченского происхождения Исмаил Наурдиев заменит Рамазана Эммева в карде турнире UFC Fight Night 145 в Праге, сообщает MMAFighting. Эмеев должен был встретиться с Мишелем Празересом. Для Наудиева этот поединок станет первым под эгидой UFC.

На турнире в Чехии выступят ещё четверо россиян: Пётр Ян, Дамир Исмагулов, Рустам Хабилов и Магомед Анкалаев.



Ранее из этого ивента выбыл Гаджимурад Антигулов, так как остался без соперника, после того как Сэм Алви был перемещён на другой кард, где встретится с другим оппонентом.

Кард турнира UFC Fight Night 145



Ян Блахович — Тьяго Сантос

Джон Додсон — Пётр Ян

Стефан Струве — Маркос Рожерио де Лима

Лиз Кармуш — Люси Пудилова

Даниэл Теймур — Крис Фишгольд

Дамир Хадзович — Марко Поло Рейес

Рустам Хабилов — Диего Феррейра

Гиан Виланте — Михал Олексийчук

Магомед Анкалаев — Дарко Стошич

Гилиан Робертсон — Вероника Мацедо

Карло Педерсоли — Дуайт Грант

Дамир Исмагулов — Йоэль Альварес.