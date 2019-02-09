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Серроне: нокаутирую Макгрегора во втором раунде

Серроне: нокаутирую Макгрегора во втором раунде
Бокс/ММА / ММА

Легковес UFC Дональд Серроне подчеркнул, что прогнозирует победу над Конором Макгрегором во втором раунде нокаутом. По словам Серроне, он собирается победить ирландца именно в стойке, а не в борьбе.

«Этот поединок был бы интересен всем. Рад подписать контракт на этот бой, встретиться с Макгрегором. Как собираюсь победить его? Просто пойду и сделаю это. Бой определённо пройдёт в этом году, вероятно, летом.

Просто собираюсь выйти в октагон и отстоять свою честь. Я действительно настроен на победу. В стойке, буду сражаться с ним в стойке. Не собираюсь бороться с ним. Встану и покажу то, что вы хотели бы видеть. Мой прогноз — нокаутирую Макгрегора ударом в голову во втором раунде», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.

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