Серроне: нокаутирую Макгрегора во втором раунде

Легковес UFC Дональд Серроне подчеркнул, что прогнозирует победу над Конором Макгрегором во втором раунде нокаутом. По словам Серроне, он собирается победить ирландца именно в стойке, а не в борьбе.



«Этот поединок был бы интересен всем. Рад подписать контракт на этот бой, встретиться с Макгрегором. Как собираюсь победить его? Просто пойду и сделаю это. Бой определённо пройдёт в этом году, вероятно, летом.



Просто собираюсь выйти в октагон и отстоять свою честь. Я действительно настроен на победу. В стойке, буду сражаться с ним в стойке. Не собираюсь бороться с ним. Встану и покажу то, что вы хотели бы видеть. Мой прогноз — нокаутирую Макгрегора ударом в голову во втором раунде», — приводит слова Дональда Серроне MMAJunkie.