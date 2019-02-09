Источник: Джошуа встретится с Миллером 1 июня в Нью-Йорке

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа вернётся на ринг 1 июня 2019 года, сообщает ESPN. Соперником Джошуа станет второй номер рейтинга WBA американский боксёр Джаррелл Миллер.



На данный момент контракт на бой не подписан, однако стороны уже достигли договорённости обо всех нюансах, включая разделение гонорара. Поединок пройдёт на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден». Официально о бое может быть объявлено 11 февраля.



Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 13 апреля на арене «Уэмбли». Но официального подтверждения этой информации не поступало. Вскоре в прессе появилось опровержение и информация, что следующий бой Джошуа может провести в апреле в США.