Андерсон Силва хочет получить бой с Ником Диасом или Макгрегором

Экс-чемпион UFC Андерсон Силва поделился впечатлениями от поражения в бою с Исраэлем Адесаньи на турнире UFC 234, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Выступление в бою с Адесанье было неплохим, особенно если учитывать, что одному парню в октагоне было 43 года, а другому — 29. Что касается дальнейших планов, я бы хотел провести бой с Ником Диасом в Куритибе. Это было бы интересно. Наш минувший бой был признан несостоявшимся. Так что будет интересно. Пару месяцев назад я общался с менеджером Ника, и он сказал, что тот готов.

Кроме того, на данном этапе моей карьеры и карьеры Конора Макгрегора мы могли бы организовать для фанов что-то особенное", — сказал Силва на пресс-конференции после турнира UFC 234.