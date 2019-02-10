Макгрегор заявил о желании провести бой с Нэйтом Диасом на турнире UFC 237

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова экс-чемпиона организации Андерсона Силвы, который выразил желание провести следующий бой на турнире в Куритибе и встретиться там с Ником Диасом.

«Сделайте этот бой. А я подерусь на этом же турнире с Нэйтом Диасом», — написал ирландец на своей странице в «Твиттере».

Турнир в бразильской Куритибе пройдёт 11 мая 2019 года и будет носить название UFC 237. Напомним, что противостояние Конора Макгрегора и Нэйта Диаса уже имеет историю. 5 марта 2016 года Конор досрочно уступил Диасу на турнире UFC 196 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

20 августа 2016 года Макгрегор взял реванш у Нэйта, победив его решением большинства судей.