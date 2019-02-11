Сен-Прю не сможет подраться с Циркуновым на UFC 235

Полутяжеловес UFC Овинс Сен-Прю не сможет принять участие в бою с Мишей Циркуновым, сообщает MMA Junkie.



Этот поединок входил в программу UFC 235 в Лас-Вегасе, намеченном на 2 марта. На данный момент неизвестно, будет ли UFC искать для Циркунова нового оппонента на турнир.

Сен-Прю на сегодня занимает 11-е место в рейтинге UFC. Предыдущий поединок он провёл на турнире UFC 229, уступив решением судей Доминику Рейесу. Что касается Циркунова, то он занимает 14-е место в рейтинге промоушена. Его предыдущий поединок состоялся в октябре 2018 года, когда он удушающим приёмом справился с Патриком Камминсом.



Напомним, в рамках турнира UFC 235 дебютный бой в промоушене проведёт Бен Аскрен, а россиянин Забит Магомедшарипов встретится с Джереми Стивенсом. Возглавят кард чемпионские бои: Джон Джонс — Энтони Смит и Тайрон Вудли-Камару Усман.