Уокер заменит Сен-Прю в бою с Циркуновым на турнире UFC 235

Полутяжеловес UFC Джонни Уокер заменит получившего травму Овинса Сен-Прю в поединке с Мишей Циркуновым, который состоится 2 марта на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Fighting.

31-летний Циркунов (14-4) занимает 14-е место в рейтинге промоушена. Его предыдущий поединок состоялся в октябре 2018 года, тогда он удушающим приёмом справился с Патриком Камминсом.

26-летний Уокер (16-3) занимает 15-е место в рейтинге организации и ведёт серию из восьми побед, два из которых пришлись на выступления в UFC.

Напомним, на турнире UFC 235 дебютный бой в промоушене проведёт Бен Аскрен, а россиянин Забит Магомедшарипов встретится с Джереми Стивенсом. Возглавят кард чемпионские бои Джон Джонс-Энтони Смит и Тайрон Вудли-Камару Усман.