Мирко «Крокоп»: Фёдор Емельяненко исчерпал себя, ему лучше завязывать

Хорватский MMA-тяжеловес Мирко «Крокоп» Филиппович считает, что после поражения Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде россиянину Фёдору Емельяненко стоит завершить карьеру.

«Я думаю, что Фёдор исчерпал себя и больше не будет драться. Бейдер достаточно сильно его нокаутировал, то же самое произошло и с Митрионом. Он абсолютно не в форме. Думаю, что его тело больше не выдерживает тяжёлых тренировок и ударов. Я не люблю делиться советами, но мы оба из поколения PRIDE, мы сражались бок о бок и часто делили раздевалку. Считаю, что ему лучше завязывать», — цитирует Филипповича Index.hr.

Напомним, что Емельяненко и Крокоп дрались в 2005 году на турнире организации PRIDE. Победу тогда единогласным решением одержал Фёдор и защитил титул японского промоушена.

Следующий бой Мирко — 16 февраля на Bellator 216 против Роя Нельсона.