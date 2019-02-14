Наурдиев: готовьтесь, 22-летний парнишка даст жару в UFC

22-летний боец UFC Исмаил Наурдиев (17-2) рассказал, как прошло подписание его соглашения с организацией. Предстоящий поединок для австрийца чеченского происхождения будет дебютным в организации. На турнире UFC в Праге 23 февраля он встретится с Мишелем Празересом (26-2).



«Моё подписание планировалось уже давно, но нам сказали ждать до апреля. Я не хотел так долго сидеть без дела, поэтому решил провести ещё один бой, который выиграл за 36 секунд. Через пару дней в два часа ночи мне позвонил менеджер и сказал: «Я звоню, чтобы сообщить, что ты не можешь выступать в своём старом промоушене». Я ничего не понял, но он продолжил: «…потому что ты подписан в UFC». Я был очень рад, надеюсь, не разбудил соседей своими криками.



Празерес — жёсткий боец, и я уважаю каждого соперника, который выходит против меня. Но он всего лишь человек с двумя руками и ногами. Поэтому я не переживаю, у меня никогда не бывает стресса или негатива, я эту работу очень сильно люблю и всегда просто выхожу и наслаждаюсь этим. Без разницы, кто соперник — надо просто выходить и наслаждаться, а не напрягаться. Выигрыш или поражение — покажет бой. Самое главное — делать всё, что в твоих силах.



Фэны UFC — готовьтесь, потому что 22-летний парнишка даст жару в бою против опытного бразильца, у которого восемь побед подряд в UFC», — цитирует Наурдиева официальный сайт UFC.