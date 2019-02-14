Веласкес считает, что Миочич не заслуживает реванша с Кормье

Тяжеловес UFC Кейн Веласкес не считает, что Стипе Миочич заслуживает реванша с его одноклубником Даниэлем Кормье, который удерживает пояс тяжёлого веса.

Первый бой Кормье и Миочич провели на турнире UFC 226, который состоялся в июле 2018 года. Тогда обладавший на тот момент поясом полутяжёлого веса Даниэль поднялся в тяжёлый дивизион и нокаутировал Стипе в первом же раунде. С того момента Кормье один раз защитил титул тяжёлой категории, «задушив» в ноябре во втором раунде Деррика Льюиса. Миочич после поединка с Даниэлем не выступал, но неоднократно высказывался о желании провести реванш.

«Стипе просто делал свою работу и побеждал там, где он должен был побеждать. Я снимаю перед ним шляпу из-за соперников, с которыми он дрался. Я считаю, что он великий чемпион. Я знал это, так как наблюдал за ним на протяжении всей его карьеры. Я знал, насколько он хорош.



Когда у Кормье должен был быть бой с Миочичем, я не понимал, как Даниэль может проиграть в этом бою. Я был уверен в его победе. Только то, что вы были доминирующим чемпионом, не означает, что вы сразу же получите титульный поединок», — цитирует Веласкеса BJPenn.