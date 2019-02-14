Биспинг — о выходке Гастелума с поясом: это испанский стыд, мужик

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг расскритиковал Келвина Гастелума.

После турнира UFC 234 Келвин вышел к журналистам с поясом UFC и заявил, что отныне чемпионом среднего веса является он, так как Роберт Уиттакер снялся с их боя из-за госпитализации.

«Келвин сказал: «Так как Роберт снялся, теперь чемпион я». Это был забавный твит. Смешно, что он позирует на камеру с поясом и одну из фоток выложил в «Инстаграм». Это смешно. Он буквально провёл всю ночь с поясом Генри Сехудо на плече. В тот момент я подумал: «Да ладно, Келвин, мужик». Это испанский стыд. Мы понимаем, шутка на секунду была смешной, но сними пояс, потому что на самом деле ты не чемпион. Все это знают», — цитирует Биспинга MMA News.