Нельсон: врачи Мирко Крокопа должны работать в НФЛ

Боец Bellator Рой Нельсон высоко оценил профессионализм врачей Мирко Крокопа. По словам Нельсона, врачи Крокопа делают невероятную работу в процессе реабилитации бойца после травм колена.



«У Мирко Крокопа снова победная серия, я не знаю, что с этим делать. В прошлом мае он снялся с боя из-за травмы колена, перенёс операцию, но уже в сентябре снова вернулся в клетку. Он рвёт связки, его оперируют, а затем он лежит в реабилитационном центре и возвращается в бои через три месяца.



Врачи Крокопа должны работать в НФЛ, с его врачами игроки были бы в форме уже через неделю после порванных связок. Я не планирую завершать карьеру. В моём возрасте самый главный вопрос — конкурентоспособен ли ты», — приводит слова Роя Нельсона MMAFighting.