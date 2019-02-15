У Е. Тищенко сменился соперник на бой 22 февраля

Олимпийский чемпион 2016 года в первом тяжёлом весе Евгений Тищенко следующий поединок на профессиональном ринге проведёт 22 февраля. Россиянин выступит на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге. Соперником Тищенко должен был стать чешский спортсмен Вацлав Пейсар. Но он не примет участия в турнире. Вместо него на ринг с Тищенко выйдет представитель ЮАР Томас Остуйзен (28-2-2, 16 КО), соответствующая информация размещена на странице RCC Boxing Promotions в «Инстаграме».

Остуйзен даже более серьёзный противник, чем опытный Пейсар. В послужном списке Томаса значится победа над экс-претендентом на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Табисо Мчуну. Не так давно Остуйзен боксировал в полутяжёлом весе. Там он провёл бой с другим экс-претендентом на титул Игорем Михалкиным, проиграв тому решением судей.

Бой Тиищенко — Остуйзен рассчитан на восемь раундов и пройдёт в первом тяжёлом весе.