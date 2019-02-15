Уиттакер: пусть Адесанья и Гастелум подерутся с Ромеро

Чемпион UFC Роберт Уиттакер из-за травмы не сможет выступать до предстоящего лета. Австралиец поразмышлял о титульной очереди, которая выстраивается в период, когда он находится вне боёв.

«Андерсон Сильва и Исраэль Адесанья только что провели бой, поэтому я не знаю, какое решение примет UFC. Я никогда не выбирал соперников. Они просто ставят бойцов в очередь, а я их бью, вот и всё. Не знаю, что UFC собирается делать с Гастелумом и Адесаньей, но я уже много чего слышал. Например, что могут оставить Келвина обязательным претендентом либо следующим станет Адесанья, либо заставят их провести по ещё одному бою. Я думаю, что это точно не даст дивизиону застояться. Ромеро и Коста вызывали Адесанью, поэтому я знаю, что дивизион развивается.



Определённо, Ромеро второй по силе средневес, поэтому если Адесанья или Гастелум чего-то хотят, пусть подерутся с ним. С ним интересно драться. Он отличный боец», — цитирует Уиттакера MMA Fighting.