Дейли: наш реванш с Ником Диасом уведёт его от саморазрущения

Полусредневес Bellator Пол Дейли не против провести второй поединок с бойцом UFC Ником Диасом. По его словам, их бой отвлёчет Ника от пагубного образа жизни.

Последний раз Диас выступал в январе 2015 года. В этом месяце он заявил, что «он больше не хочет никому делать больно, а просто хочет веселиться».

Поединок Дейли и Ника состоялся в апреле 2011 года на турнире промоушена Strikeforce. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Диас.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наш бой увёл Ника от саморазрушения. Кажется, он хорошо проводит время на вечеринках. Он классный парень. Я видел его после боя, он мне нравится. Хотя я и проиграл в бою, но люди хотели бы увидеть реванш. Это было просто сумасшествие. Это была сумасшедшая заруба. Это был крутой поединок. Мне кажется, наш реванш будет успешным как на PPV, так и на кроссовере UFC и Bellator.

Я думаю, он просто наслаждается жизнью. Не похоже, что он тренируется. Если эти фотографии из «Инстаграма» актуальны, то он не выглядит так, будто тренируется. Кажется, я видел Нейта в последний раз. Я видел Нейта в Сан-Хосе, и мы немного поговорили на вечеринке, но я держался подальше от этого. Эти ребята Диаса слишком дикие для меня. Я ушёл в другую сторону», — сказал смеясь Дейли MMA Fighting.

Следующий бой Пола состоится завтра, 16 февраля, против Майкла Пейджа на Bellator 216.