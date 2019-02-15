Веласкес: в начале боя с Нганну у меня не получится провести тейкдаун

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Франсисом Нганну.



«Я собираюсь прессинговать его и навязывать ему свою волю. Я буду наносить как можно более сильные удары. Главное — дождаться нужного момента для тейкдауна, хотя при нанесении сильных ударов это получается само собой. Если не получится — буду комбинировать удары руками и удары ногами. Я умею держать дистанцию.



Посмотрим, что он сможет показать. Он будет очень силён в начале боя. В начале боя у меня не получится провести тейкдаун. Я вижу, как именно он бьёт, у него хорошие удары руками. Посмотрю на его действия и буду контратаковать. Собираюсь использовать все свои навыки, потому что это смешанные единоборства», — приводит слова Кейна Веласкеса MMAFighting.