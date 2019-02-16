Брант после победы над Байсангуровым хочет получить бой с С. Альваресом

16 февраля в Хинкли состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный бой в среднем весе. Временный чемпион мира по версии WBA Роб Брант досрочно справился с Хассаном Байсангуровым.

После завершения встречи американец заявил о желании провести встречу с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом.

«У Байсангурова хороший джеб. Я начал бой немного медленно, и тренер сказал, чтобы я расслабился и ждал возможности. Она пришла в 11-м раунде, и сегодня я чувствую себя настоящим чемпионом. Что касается дальнейших планов, в среднем весе много вариантов. Нам нужно продолжать работать и двигаться вперёд. Сауль Альварес — признанный чемпион, и я хотел бы получить с ним поединок», — приводит слова Бранта BoxingScene.