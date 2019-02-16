Вартанян: Харитонову надо было быть повнимательнее

Экс-чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от поединка Сергея Харитонова и Мэтта Митриона на турнире Bellator 215, который был признан несостоявшимся из-за травмы россиянина.

«В первую очередь хочется пожелать Сергею Харитонову здоровья. Удар Митриона не был умышленным, но Сергею, конечно, нужно быть внимательнее. Что касается судьи, он всё сделал правильно, у него не было других вариантов.



Не дай бог кому-нибудь в карьере такие моменты. Это очень чревато для здоровья. Одно дело, когда ты во время рубки получаешь какую-либо травму, а тут между ног прям, очень печально. Помню, у меня была подобная ситуация, но только мне ударили не ногой, а коленом на тренировке», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.