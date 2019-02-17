Боец UFC Вик считает наказание Нурмагомедова неоправданно жёстким

Боец UFC Джеймс Вик поддержал чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявив, что россиянину присудили неоправданно сильное наказание за проступок после поединка с Конором Макгрегором. Тогда Хабиб самовольно покинул октагон и попытался атаковать представителя команды Конора Дилона Дэниса. Всё это привело к массовой драке.

«Чего вы ожидали от Хабиба? Этот человек говорил о семье Нурмагомедова, о его отце. Конечно, некоторые люди могут переключиться сразу после завершения поединка, но нужно понимать, с кем имеешь дело. Иногда люди просто делают то, что делают, пускай это и сумасшествие.

Не думаю, что Нурмагомедов должен был получать за это такие проблемы. Никто не пострадал. Давайте быть реалистами, ведь никто не пострадал. Но они говорят, что кто-то мог бы получить травмы. Что касается поступка Хабиба в отношении членов команды, я на 100% поддерживаю его и уважаю за это", — приводит слова Вика BJPenn.

Напомним, Нурмагомедов вызвался оплатить не только личный штраф, но внёс средства за штрафные санкции в отношении Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.