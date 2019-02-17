Довлетджан Ягшимурадов стал первым чемпионом ACA

На завершившемся в Варшаве турнире АСА 92 стал известен обладатель первого чемпионского пояса организации. В главном бою Довлетджан Ягшимурадов из Туркменистана техническим нокаутом в четвёртом раунде одержал победу над польским полутяжеловесом Каролом Селински. Это уже пятая по счёту победа в беспроигрышной серии Ягшимурадова в организации.



Результаты ACA 92

свыше 93 кг: Даниель Омьяленчук (Польша) — Зелимхан Умиев (Россия) — победа Омьяленчука единогласным решением судей;

до 84 кг: Ибрагим Чужигаев (Россия) — Петр Штрус (Польша) — победа Чужигаева раздельным решением судей;

свыше 93 кг: Тони Джонсон (США) — Денис Смолдарёв (Эстония) — победа Джонсона удушающим приёмом в первом раунде;

до 70 кг: Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия) — Брайан Фостер (США) — сдача соперника (перелом ребра) в первом раунде;

до 77 кг: Асламбек Саидов (Польша) — Сиро Родригес (Бразилия) — победа Родригеса техническим нокаутом (рассечение, остановка врачом) во втором раунде;

до 84 кг: Дэниель Оливейра Де Альмейда (Бразилия) — Адлан Батаев (Россия) — победа Альмейды нокаутом во втором раунде;

до 88 кг: Радослав Пачуски (Польша) — Ярослав Лех (Польша) — победа Пачуски единогласным решением судей;

до 93 кг: Хорхе Гонсалес (Мексика) — Люк Барнетт (Великобритания) — победа Гонсалеса нокаутом в первом раунде;

до 84 кг: Абдул-Рахман Джанаев (Россия) — Вендрес Карлос да Силва(Бразилия) — победа Джанаева единогласным решением судей;

до 70 кг: Амирхан Адаев (Мексика) — Эфрейн Эскудеро (Мексика) — победа Адаева единогласным решением судей;

до 70 кг: Аурел Пиртеа (Румыния) — Хункар-Паша Осмаева (Россия) — победа Пиртеа единогласным решением судей;

до 57 кг: Джосиел Силва (Бразилия) — Магомеда Гиназов (Россия) — победа Силвы раздельным решением судей;

свыше 93 кг: Матеуш Лазовски (Польша) — Давид Кобейра (Польша) — победа Лазовски нокаутом в первом раунде;

до 57 кг: Грегорз Джониак (Польша) — Шамхан Эрзанукаев (Польша) — победа Джониака единогласным решением судей.



Следующий турнир лиги ACA пройдёт 16 марта в Санкт-Петербурге. В главном бою Марат Балаев проведёт бой за титул чемпион АСА в полулегком весе с чемпионом WFCA Салманом Жамалдаевым.