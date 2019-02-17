Тренер Кроуфорда: у Хана нет шансов в бою с Теренсом

Брайан Макинтайр, тренер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Теренса Кроуфорда считает, что у экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Амира Хана нет шансов победить его подопечного в поединке, который состоится 20 марта в Нью-Йорке. Тренер отметил, что его подопечный с годами становится только лучше.



«У Амира Хана нет никаких шансов. Вы это знаете, все это понимают. Не будет никаких сюрпризов, для этого Амиру Хан нужно драться с другим соперником. Этого не случится 20 апреля в бою с Теренсом Кроуфордом.



Теренс всё тот же, он не изменился. С годами он всё лучше понимает своё дело. Он осознаёт, что должен поддерживать себя в форме, сохранять вес и держать тело наготове», — приводит слова Брайана Макинтайра BoxingScene.