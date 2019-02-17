Тактаров — Гаджиеву: мы понимаем, где, когда и как Минаков зарыл свой талант

Бывший боец ММА Олег Тактаров ответил на критику со стороны главы Fight Nights Global Камила Гаджиева.



«Камил. Ты подпишись и смотри первоисточник. И потом будешь давать оценки. Прошлого нет. Ни у меня, ни у Виталия, ни у тебя. Нам каждый день нужно доказывать, что мы чего-то стоим. Мой учитель в академии в Лос-Анджелесе говорил: I yell, because I care (я повышаю на вас голос, потому что вы мне небезразличны).



Мы с тобой понимаем, где, когда и как Виталий зарыл свой талант. Его ещё можно откопать, если его разбудить. Я не блогер. Меня просят сотни людей дать оценку, потому что они не получают аналитику ни от тебя, ни от мальчиков с «Матч ТВ». Я делаю это для молодёжи в первую очередь», — опубликовал в своих «сториз» в «инстаграме» Олег Тактаров.