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Ник Диас: не советовал бы никому драться бесплатно или за небольшие деньги

Ник Диас: не советовал бы никому драться бесплатно или за небольшие деньги
Бокс/ММА / ММА

Боец ММА Ник Диас подчеркнул, что он не получал от UFC предложения, от которого не смог бы отказаться.

«Я не образец для подражания, мне уже 35 лет. Но я определённо не советовал бы никому драться бесплатно или за небольшие деньги. Это то, что я хотел бы сделать в этой ситуации, борясь с некоторыми из парней, которые не находятся на моём уровне. Это было бы вне моральной этики, даже если бы меня не воображали как образец для подражания.

Если бы я получил предложение, от которого не смог бы отказаться, всё было бы иначе. Пока это не так, я хотел бы думать, что мои бои делают мир лучше. Но пока я не хочу никому причинять боль, я хочу просто развлекаться», — написал в своём «инстаграме» Ник Диас.

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