Ник Диас: не советовал бы никому драться бесплатно или за небольшие деньги

Боец ММА Ник Диас подчеркнул, что он не получал от UFC предложения, от которого не смог бы отказаться.



«Я не образец для подражания, мне уже 35 лет. Но я определённо не советовал бы никому драться бесплатно или за небольшие деньги. Это то, что я хотел бы сделать в этой ситуации, борясь с некоторыми из парней, которые не находятся на моём уровне. Это было бы вне моральной этики, даже если бы меня не воображали как образец для подражания.



Если бы я получил предложение, от которого не смог бы отказаться, всё было бы иначе. Пока это не так, я хотел бы думать, что мои бои делают мир лучше. Но пока я не хочу никому причинять боль, я хочу просто развлекаться», — написал в своём «инстаграме» Ник Диас.