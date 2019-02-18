Сондерс сразится с Исуфи за вакантный титул WBO во втором среднем весе

Британец Билли Джо Сондерс проведёт бой за титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBO с немецким боксёром Шефатом Исуфи. Поединок состоится 13 апреля на SSE Arena в Лондоне, сообщает Boxingnews24.

Исуфи удерживает интерконтинентальный титул WBO и находится на первой строчке рейтинга организации во втором среднем весе.

Ранее сообщалось, что Сондерс должен был встретиться с Деметриусом Андраде 20 октября 2018 года, но бой сорвался за несколько недель до проведения. На тот момент обладатель титула по версии WBO Билли Джо Сондерс провалил допинг-тест и был лишён звания чемпиона. Вакантный пояс завоевал Андраде, 18 января проведший первую защиту титула, победив Артура Акавова.

Сондерс вернулся на ринг после дисквалификации в декабре 2018 года и досрочно победил 41-летнего ветерана ринга из Ганы Чарльза Адаму.