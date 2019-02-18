Тактаров — Харитонову: Серёжа, думай, прежде чем говорить

Бывший боец UFC Олег Тактаров ответил на слова Сергея Харитонова, сказанные им о критике со стороны Тактарова российских бойцов, включая Сергея Харитонова.



«Серёжа, думай, прежде чем говорить», — написал в «Инстаграм»-сториз Олег Тактаров.



Напомним, что Тактаров раскритиковал российских бойцов Bellator Виталия Минакова и Сергея Харитонова за их бои в минувшие выходные с Мэттом Митрионом и Чиком Конго соответственно. За это Тактаров был подвергнут ответной критике как со стороны Харитонова, так и со стороны других представителей российского ММА-сообщества. Харитонов отметил, что его не беспокоит, что говорит Тактаров, но не упустил возможности поддеть его, предположив, что Олег сходит с ума.

Харитонов — о Тактарове: может, человек с ума сходит. Может, пить надо меньше