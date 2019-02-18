Харитонов — о Тактарове: может, человек с ума сходит. Может, пить надо меньше

Российский боец Bellator Сергей Харитонов ответил на критику бывшего бойца UFC Олега Тактарова.



«Знаю, что он там что-то высказывает. Но пьяные речи эти слушать разных непонятных пассажиров… Может, человек уже потихонечку с ума сходит. Может, пить надо меньше. Не знаю. У нас демократия в стране, каждый может высказывать все, что хочет. Каждому свое.



Тактаров из меня 10 лет назад никакую звезду делать не хотел. Тогда был какой-то турнир, мне предложили на нём выступить. Подробностей, почему не выступил, говорить не буду. У меня был контракт с одной организацией, а они решили поставить турнир на следующий день после турнира этой организации. Я физически не мог выступить на их турнире. После этого мы больше не общались с ним.», — приводит слова Харитонова Спорт-Экспресс.