Деметриус Джонсон: ONE Championship — это дом настоящего MMA

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон объяснил, почему решил перейти в ONE Championship.

«Я очень рад. Для меня это новая возможность поехать туда, где я никогда раньше не выступал. Я провёл большую часть своей карьеры в Северной Америке, соревнуясь с лучшими. Теперь я еду в Азию в ONE Championship и подерусь с лучшими, кого они смогут мне предложить.

После моего последнего боя я решил, что уйду из UFC, сел и подумал, что делать дальше. И у меня появилась возможность с ONE. Я поговорил со своим менеджментом и решил, что хочу этого, если смогу освободиться от контракта с UFC. У меня осталось пять лет в MMA. Я окажу своей карьере большую медвежью услугу, если не попробую. Все великие бойцы смешанных единоборств сделали это: Емельяненко, Крокоп, «Ремпейдж» Джексон, «Шогун» Руа, Вандерлей Сильва… список можно продолжить.

Лучшее изменение заключается в том, что эта организация верит во многие ценности, в которые верю я. Честь, уважение, порядочность и дисциплина. Всю свою карьеру в смешанных единоборствах в UFC и в WEC я всегда вёл себя как примерный спортсмен. И я думаю, что все спортсмены ONE делают то же самое. Поэтому эта организация подходит мне идеально. Здесь вы не увидите никаких фальшивых вещей вне боёв. Это бодрит. ONE — это дом смешанных единоборств, дом настоящих смешанных единоборств», — цитирует Джонсона Lowkick MMA.