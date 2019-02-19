Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв претендует на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC). Выборы нового состава исполкома организации и вице-президентов состоятся на Генеральной ассамблее EUBC, которая пройдёт 22—23 февраля в Москве и где соберутся представители более сорока стран, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



Заседание действующего исполкома EUBC пройдёт в последний раз в Москве 21 февраля. В новом составе исполнительный комитет впервые соберётся по окончании генеральной ассамблеи в субботу, 23 февраля.

Умар Кремлёв занимает должность генерального секретаря Федерации бокса России с 1 февраля 2017 года. 3 ноября 2018-го на Конгрессе АИБА в Москве Умар Кремлёв большинством голосов был избран в исполком АИБА.