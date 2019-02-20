Хамбахадов встретится с Васьковым на турнире «Бои по правилам TNA»

Российский кикбоксёр, двукратный победитель розыгрыша Кубка мира, четырёхкратный чемпион Чечни, победитель розыгрыша Кубка России в разделе К-1 2014 (WAKO) Сайфуллах Хамбахадов (14 боев — 11 побед — 7 нокаутов) проведёт бой с чемпионом Европы по кикбоксингу (WAKO), победителем первенства мира по муай-тай (IFMA), победителем розыгрыша Кубка Европы по кикбоксингу (WAKO), призёром чемпионата мира по муай-тай белорусом Вадимом Васьковым (7 побед — 3 нокаута).

Встреча пройдёт в весовой категории до 70 кг и состоится завтра, 21 февраля, в Казани.



Сайфуллах Хамбахадов прокомментировал предстоящий матч.

«Мой соперник — не подарок. Знаю Васькова не понаслышке, тренировались с ним на сборах, стояли в парах. Желаю ему удачи, надеюсь, покажем красивый бой и устроим жару в Казани, будем стараться ради болельщиков. После того как уступил Ивану Кондратьеву в прошлом году на TNA, у меня был ещё один турнир по ММА в Минске, в котором закрыл своё поражение. К новому бою проделали с тренером большую работу над ошибками: сменил спарринг-партнёра, совершенствовал технику дома в родном клубе „Ахмат“.

Преимущества в бою ни у кого нет, думаю, шансы у обоих равные, ринг покажет, кто в какой будет форме. Сейчас слежу за всеми боями по ММА моих земляков в разных организациях в мире. Болею за них всегда, наслаждаюсь красотой боев. Когда меня спрашивают про поступок Хабиба, что бы я на его месте сделал, то однозначно повторил бы то же самое после боя. Он правильно поступил, что не стал реагировать на провокации Конора, а после боя повёл себя как мужчина», — сказал Хамбахадов.