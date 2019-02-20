Митрион — Харитонову: если согласишься на бой, обещаю не бить тебя по орешкам

Боец Bellator Мэтт Митрион предложил российскому бойцу Сергею Харитонову провести бой на турнире Bellator 11 мая в Чикаго.



«Если ты будешь достаточно здоров 11 мая, окажешь ли ты мне честь войти в клетку ещё раз со мной в Чикаго? Если ты скажешь «да», я обещаю, что больше не буду пинать тебя по орешкам», — написал в своём «инстаграме» Мэтт Митрион.



Напомним, что первый поединок Мэтта Митриона и Сергея Харитонова был признан несостоявшимся — Митрион уже на первой минуте первого раунда ударил соперника в пах. Харитонов не смог продолжить поединок, бой был остановлен, Сергея отправили в больницу. Позднее судьи признали этот бой несостоявшимся.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Мэтта Митриона.