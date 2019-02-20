Хабилов: недоволен своим положением в UFC

Российский боец UFC Рустам Хабилов выразил недовольство своим положением в организации, подчеркнув, что ему не дают сильных соперников.



«У меня еще два боя по контракту. А там дальше не знаю что будет. Переговоры будем вести.



Я недоволен своим положением в UFC. Я бы хотел видеть себя в топе, но в последнее время я дрался с такими бойцами, о которых я вообще не знаю, кто это такие. Мне бы хотелось встречаться с известными ребятами, с лучшими. А последние два боя соперники от меня вообще просто бегали. Когда тебе не дают драться с лучшими, не дают развиваться, это неприятно. Конечно, я недоволен. И я не знаю, сколько это еще будет продолжаться.



Объясняют, что причина в том, что у меня нет американской визы. Говорят, была бы виза, были бы и соперники, потому что все главные турниры проходят в США», — приводит слова Рустама Хабилова Спорт-Экспресс.