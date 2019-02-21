Атлетическая комиссия штата Невада 25 февраля рассмотрит дело Диллона Дэниса

Атлетическая комиссия штата Невада 25 февраля проведёт заседание по делу Диллона Дэниса, который участвовал в потасовке после поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, сообщает MMAJunkie.



Напомним, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы в бою с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором самовольно покинул октагон и спровоцировал массовую драку, напав на Денниса.



По итогам дисциплинарного слушания было принято решение отстранить россиянина от боёв на 9 месяцев и оштрафовать на $ 500 тыс. Срок дисквалификации может быть сокращён на три месяца, если Нурмагомедов примет участие в социальной программе, направленной против хулиганства. Однако, по слухам, Нурмагомедов отказался от смягчения наказания и принял решение не выступать в UFC до окончания дисквалификации Зубайры Тухутогва и Абубакара Нурмагомедова — то есть до ноября 2019 года.